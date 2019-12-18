18 Aralık 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 23:00:03
6 milyon liralık sopa
ABD’nin beyzbol efsanesi George Herman Babe’ Ruth’un (1895-1948) kullandığı bir sopa, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen bir açık artırmada, 1.08 milyon dolara (6.32 milyon lira) satıldı.
1914-1935 yılları arasında, Boston Red Sox ve New York Yankees takımlarında 22 sezon boyunca beyzbol oynayan, başarılı kariyeriyle adını spor tarihine yazdıran Ruth’un bir forması da geçtiğimiz temmuzda 5.64 milyon dolara satılarak rekor kırmıştı.
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