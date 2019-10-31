6 ayda 14 zirve

HAYALLERİ İÇİN İSTİFA ETTİ

Eski İngiliz ordusu mensubu Nirmal Purja, 23 Nisan’da Nepal'deki Annapurna Dağı'na tırmanarak başladığı rekor denemesini, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki 8 bin 13 metrelik Shishapangma Dağı'na tırmanarak başarıyla tamamladı. Bu zorlu sürecin sonunda dünya rekorunun yeni sahibi olan dağcı, çok mutlu olduğunu söyledi. Nepal Dağcılık Derneği Başkanı Ang Tshering, Purja’nın rekorunu tebrik ederek, “Bu, dağcılık ve dağcılar için harika bir başarıdır. Tırmanma tarihinde de bir kilometretaşıdır” dedi. İngiliz ordusunda 2003 yılında göreve başlayan Purja, rekorunu kırmak için bu yılın başında görevinden istifa etmişti.