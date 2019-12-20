20 Aralık 2019 Cuma 15:21:21 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 15:22:54
6.1'lik deprem üç ülkeyi birden salladı
Pakistan, Afganistan ve Hindistan'ın birleştiği noktada gerçekleşen şiddetli deprem, binaları sarstı.
Reuters haber ajansı, 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini 'son dakika' haberi olarak duyurdu.
Depremin merkez üssü, Pakistan, Afganistan ve Hindistan arasındaki Hindikuş bölgesi.
Reuters'a konuşan görgü tanıkları, üç ülkede birden binaların sallandığını bildiriyor.
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