İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem!
İran'ın kuzeydoğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran'ın doğusunda Rezevi Horasan eyaletine bağlı Sengan kentinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Rezevi Horasan eyaletine bağlı Sengan kenti olan 5,8 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 07.59'da kaydedildi.
Açıklamada depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
AA
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