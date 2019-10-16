565 km'lik sapıklık yolculuğu

SAHTE HESAP AÇTILAR

Wisconsin polisi, uzun süredir peşinde olduğu 32 yaşındaki pedofil Tommy Lee Jenkins’ı yakalamak için bir tuzak kurdu. “Kylee” ismiyle 14 yaşında bir kız çocuğu profili açan ekipler, Jenkins’e arkadaşlık isteği gönderdi. Bu talebi kabul eden pedofil, sahte profil sahibinden çıplak fotoğraflarını istedi. Olumsuz yanıt alınca ‘oraya geliyorum’ diyerek yola çıktı. Parası olmadığı için 108 saat boyunca 565 kilometre yol yürüyen sapığı polis karşıladı. Jenkins hakkında reşit olmayan yaştaki bir kişiyi bilgisayar yoluyla cinsel ilişkiye ikna etmeye çalışmak suçlamasıyla dava açıldı. Jenkins, en az 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.