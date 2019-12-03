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03 Aralık 2019 Salı 10:35:22 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 10:42:51

5 milyondan fazla takipçisi olan kedi Lil Bub hayata gözlerini yumdu

Sosyal medyada dili dışarıda pozlarıyla tanınan ünlü kedi Lil Bub öldü. Lil Bub'un sosyal medya hesaplarında 5 milyondan fazla takipçisi var. Cücelik olmak üzere birçok rahatsızlıkla dünyaya gelen Lil Bub'un her patisinde fazladan parmağı bulunuyordu.

Sahibi Mike Bridavsky, Lil Bub'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, internet fenomeni kedinin, kemik iltihabı nedeniyle pazar günü uykusunda öldüğünü belirtti.

Lil Bub ile çektirdiği ilk ve son fotoğrafı kullandığı paylaşımda Bridavsky, Bub'un kendi yaşamının yanı sıra ailesinin ve evsiz evcil hayvanların hayatlarındaki büyük etkisini kelimelerle ifade etmenin çok zor olduğunu dile getirdi. Bridavsky, koşulsuz sevgi hakkında bildiği her şeyi öğrendiği Bub'un ayrıca ihtiyacı olan hayvanlar için 700 bin dolar bağış toplanmasını sağladığını ifade etti.

Alt çenesinin kısa olması ve dişlerinin bulunmaması nedeniyle sürekli dışarıda duran diliyle sıra dışı bir görüntüye sahip 8 yaşındaki Lil Bub'un, Instagram'da 2,4 milyon, Facebook'ta da 3 milyon takipçisi bulunuyor.

Cücelik dahil birçok rahatsızlıkla dünyaya gelen Lil Bub'un her patisinde fazladan parmağı vardı.

Video paylaşım sitesi YouTube'da şovları olan Lil Bub hakkında "Lil Bub & Friendz" adlı belgesel de çekilmişti.

AA

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