5 bin yıllık sakızdan DNA testi

ZATÜREEYE YAKALANMIŞ

Kopenhag Üniversitesi'nden bilim insanları Danimarka’nın Syltholm Adası’ndaki arkeolojik incelemelerde, tarihi 5700 yıl önceye uzanan bir sakız buldu. Bilim insanları, sakızdaki diş izlerinde insan DNA’sına rastladı. DNA’dan Taş Devri'nde yaşayan bir kadına dair şaşırtıcı ipuçları elde edildi. Gen dizilimi, araştırmacıların “Lola” adını verdiği kadının koyu tenli, koyu kahverengi saçlı ve mavi gözlü olduğunu ortaya koydu. Lola’nın zatüreeye yakalandığı, lenf bezlerinin şişmesine neden olan Epstein-Barr virüsü taşıdığı ve laktoz hassasiyeti bulunduğu anlaşıldı.

ÇOK ÖNEMLİ BİR BULUŞ

Bilim insanları, Lola’nın, huş ağacının kabuğundan elde edilen sakızı, diş ağrısı veya başka bir rahatsızlığa iyi geldiğine inandığı için çiğnediğini tahmin ediyor. Kopenhag Üniversitesi'nden Dr. Hannes Schroeder, çamurla kaplandığı için bugüne kadar korunabilen sakızın, özellikle bu döneme ait insan kalıntısı olmaması nedeniyle çok değerli bir DNA kaynağı olduğunu söyledi. Schroeder ayrıca, ilk kez kemik dışındaki bir malzemeden eski insanlara ait tam gen diziliminin elde edildiğini kaydetti.