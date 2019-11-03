03 Kasım 2019 Pazar 17:22:23 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 17:43:10
49 yıllığına kiralamak istiyor! Rusya Kamışlı'da askeri üs kurdu
Rusya, Soçi Mutabakatı'nın dışında bırakılan Suriye'nin Kamışlı kentinde askeri üs kurdu. Dün şehre gelen ABD askeri güçleri ise PKK/YPG'ye ait bir karargâha yerleşti.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Rus güçlerinin Kamışlı Havalimanı'na yakın olan Çiftçiler Sendikası'nı askeri üs olarak kullanmaya başladığını duyurdu.
SOHR, Suriye Hükümeti'nin Kamışlı Havalimanı'nı Hmeymim Askeri Hava Üssü gibi Rusya'ya 49 yıllığına kiralamak istediğini iddia etti.
Öte yandan, dün Kamışlı kentine ulaşan ABD askeri güçleri de PKK/YPG'ye ait bir karargâha yerleşti.
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