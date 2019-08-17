17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 00:57:56
42 yıldır kral yok
Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Rock'n Roll'un efsane ismi Elvis Presley, bu yıl da unutulmadı.
Efsaneye vefa
16 Ağustos 1977’de kalp yetmezliği nedeniyle ABD'nin Tennessee eyaleti Memphis şehrinde bulunan malikanesinde hayatını kaybeden yakışıklı sanatçının hayranları, efsaneye vefasını gösterdi. Binlerce kişi, ölünceye kadar yaşadığı evin bahçesinde mezarı bulunan Presley’i ziyaret ederek çiçek bıraktı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Husilerden Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na İHA saldırısı
- Hindistan 'nükleer gücü ilk kullanan taraf olmama' doktrinini değiştirebilir
- Norveç'te cami saldırganı Philip Manshaus suçunu kabul etti
- Libya'daki UMH'den uluslararası topluma tepki
- Rusya Devlet Başkanı Putin mısır tarlasına uçak indiren pilotu ödüllendirdi