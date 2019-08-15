4 gün iş 3 gün tatil

KADEMELİ OLARAK BAŞLAYACAK

Rusya’da işsizliğin önüne geçmek, yaşam kalitesini artırmak, çalışanların kendilerine ve ailelerine yeterince zaman ayırması için, yeni bir sisteme geçiliyor. Meclise sunulan yasa tasarısına göre, çalışanlar haftada 4 gün işe gidecek, 3 gün tatil yapacak. Tasarının kabul edilmesi halinde, yeni sistem, çalışanların uyum sağlaması amacıyla kademeli olarak başlatılacak. Öte yandan Rus halkı, haftada 4 gün işe gittiklerinde gelir kaybı yaşayacaklarından endişe ediyor.