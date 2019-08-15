4 gün iş 3 gün tatil
Rusya'da çalışanların kendilerine ve ailelerine daha fazla zaman ayırabilmesi için haftada 4 gün çalışma sistemine geçiliyor.
KADEMELİ OLARAK BAŞLAYACAK
Rusya’da işsizliğin önüne geçmek, yaşam kalitesini artırmak, çalışanların kendilerine ve ailelerine yeterince zaman ayırması için, yeni bir sisteme geçiliyor. Meclise sunulan yasa tasarısına göre, çalışanlar haftada 4 gün işe gidecek, 3 gün tatil yapacak. Tasarının kabul edilmesi halinde, yeni sistem, çalışanların uyum sağlaması amacıyla kademeli olarak başlatılacak. Öte yandan Rus halkı, haftada 4 gün işe gittiklerinde gelir kaybı yaşayacaklarından endişe ediyor.
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