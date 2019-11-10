4 bin liralık galoş

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

520 sterlin (yaklaşık 4 bin lira) fiyat etiketiyle raflardaki yerini alan siyah deri kovboy çizmelerinin tuhaf görüntüsü, eleştiri yağmuruna tutuldu. Birçok kullanıcı, böyle bir ayakkabının ancak hastane ya da mezbahada giyilebileceğini söyledi.