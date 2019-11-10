10 Kasım 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 21:38:42
4 bin liralık galoş
İngiliz moda evi Joseph tarafından tasarlanan ve galoşlu ayakkabıya benzeyen botlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU
520 sterlin (yaklaşık 4 bin lira) fiyat etiketiyle raflardaki yerini alan siyah deri kovboy çizmelerinin tuhaf görüntüsü, eleştiri yağmuruna tutuldu. Birçok kullanıcı, böyle bir ayakkabının ancak hastane ya da mezbahada giyilebileceğini söyledi.
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