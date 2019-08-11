4 bin 500 yıllık ekmek
ABD'li bilim insanı Seamus Blackley, 4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirerek sıra dışı bir deneye imza attı.
Blackley ilk olarak, Mısır’da, binlerce yıl önce bira ve ekmek yapımında kullanılan seramik kaplardan, ekmek yapımına yetecek kadar maya topladı. Ardından mayayı mikroptan arındırarak organik tahılla birleştirdi. Gerekli malzemeleri de kattıktan sonra pişirerek, binlerce yıl öncesinin mayası ve tarifiyle somun ekmek ortaya çıkardı. “Deney inanılmaz derecede heyecan vericiydi. İşe yaradığı için çok şaşkınım” ifadelerini kullanan Blackley, ekmeğin ‘çok daha tatlı ve zengin’ olduğunu söyledi.
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