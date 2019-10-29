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29 Ekim 2019 Salı 19:01:40 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 19:34:03

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile savunma şirketi Lockheed Martin arasında 478 adet F-35 savaş uçağı üretimi için 34 milyar dolarlık anlaşma sağlandı.

Pentagonda Alım ve İdameden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ellen Lord ile ortak basın toplantısı düzenleyen F-35 Programı Direktörü Korgeneral Eric Fick, Lockheed Martin ile yapılan anlaşmanın hem sipariş edilen uçak sayısı hem de uçakların birim fiyatları bakımından önemli bir adım olduğunu belirtti. 

Korgeneral Fick, "Anlaşma 478 uçak için ve 34 milyar dolar değerinde. Bu, ABD ordusundaki üç kuvvet (Hava, Deniz ve Deniz Piyadeleri), uluslararası ortak ve müşterilerimiz için üretilecek 351 F-35A, 86 F-35B ve 41 F-35C uçaklarını kapsıyor." dedi. 

Lockheed Martin'den de yapılan yazılı açıklamada, "Bu anlaşma, ABD, uluslararası program ortakları ve dış askeri satış çerçevesinde alıcı ülkeler için 'Lot 12', 'Lot 13' ve 'Lot 14' kapsamında üretilmesi planlanan F-35'lerin tamamını kapsıyor." ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamaya göre, konvansiyonel iniş-kalkış yapabilen F-35A tipi savaş uçağının birim fiyatı daha önceki partilerde üretilen F-35A uçaklarına göre yüzde 12,8 azalarak 80 milyon doların altına düşmüş oldu.

Kısa pistlere iniş yapabilen ve dikey iniş kalkış yapabilen F-35C ile F-35B uçaklarının birim fiyatlarında ise yüzde 12,7 oranında bir düşüş söz konusu olacağı belirtiliyor. 

Alım ve İdameden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ellen Lord ise geçen ay itibarıyla 440'ın üzerinde uçağın ABD, program ortakları ve alıcı ülkelere teslim edildiğini ve 17 hava üssünde F-35 uçaklarının kullanıldığını ifade etti.  

Türkiye'nin F-35 programına katılımı

Türkiye'nin F-35 programındaki durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu olmadığını belirten Lord, "Türkiye F-35 için yaklaşık 1000 parça üretmeye devam ediyor. Türkiye'nin tedarik zincirindeki sorumlulukları 2020 Mart ayının sonunda transfer edilene kadar üretim devam edecek." dedi.  

Türkiye ile ABD'nin çok iyi ikili askeri ilişkileri bulunduğuna dikkati çeken Lord, "Türkiye mükemmel bir tedarikçi." ifadelerini kullandı. 

Lord, Türkiye'nin F-35 programına katılımının askıya alınması ile tedarik zincirinden bir aksama olup olmadığı sorusuna "Türkiye oldukça samimi ve yine ifade ediyorum, mart ayında bu parçaların üretiminin devredilmesi sürecindeyiz." diye konuştu.

(AA)

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