34 asker şehit düşmüştü! Türkiye'nin ses getiren kararının ardından Avusturya'dan kritik karar

Avusturya Halk Partili Bakan Karl Nehamer, "Macaristan, Hırvatistan gibi yapabilecekleri en iyi şekilde sınırlarını koruyacağı konusunda bizi temin etti" dedi. ORF yayın kuruluşuna konuşan Nehamer, "Buna rağmen, insanlar bize gelirse, durduracağız" ifadesini kullandı.

Yunanistan ve Balkanlar üzerinden Avrupa'ya gelen göçmenler, Avusturya'ya girmek için Macaristan ve Hırvatistan'tan geçiyor.

Türkiye, Suriye'nin İdlib kentinde 34 askerimizin rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit düşmesinin ardından ülkede bulunan sığınmacıların Avrupa'ya geçmelerine izin vereceğini açıklamıştı.