33 yıllık sır perdesi aralandı! Aradıkları katil hapisteymiş

Ancak zaman aşımı nedeniyle katile dava açılamayacak.

DNA TESTİYLE ÇÖZDÜLER: 1986-1991 yılları arasında 10 kadına tecavüz edip öldüren ve filmlere bile konu olan seri katil, sonunda bulundu. 33 yıl içinde, polisin bir milyon 800 bin günlük mesai harcayarak, 21 binden fazla kişiyi sorguladığı dava, DNA testiyle çözüldü. Geçtiğimiz günlerde 2 kadın kurbandan alınan örnekler, son teknoloji tekniklerle yeniden analiz edildi. Baldızına tecavüz edip öldürmekten halihazırda cezaevinde olan Lee Chun-Jae’nm DNA’sına ulaşıldı.

KURBANLARIN AİLELERİNE ÖZÜR: 56 yaşındaki zanlı suçlamaları reddederken, 25 yıllık zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle ülkenin en büyük seri katiline dava açılamayacak. Chun-Jae, daha önce işlediği tecavüz ve cinayet suçundan 1994 yılında müebbet hapis cezası almıştı. Polis yetkilileri, kurbanların aileleri ve tüm Kore halkından özür dileyerek, “Cinayetleri bu kadar zaman içinde çözemediğimiz için çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.