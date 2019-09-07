32 kilometreden kalp ameliyatı

TIP TARİHİNDE BİR İLK

Robotik teknoloji her geçen gün daha fazla hayatımıza girmeye ve birçok yeniliğe imza atmaya devam ediyor. Son olarak Hindistan’da özel olarak geliştirilmiş robot aracılığıyla gerçekleştirilen operasyonla tıp tarihine geçildi.

Hintli bir kalp cerrahı, hastaneye 32 kilometre mesafeden, Amerikalı bir şirket tarafından üretilen cihazı kullanarak kalp ameliyatı gerçekleştirdi. Hastaya ‘Perkutan Koroner Girişim’ denilen ciltten damar yoluyla girilerek damarları açmak için stent yerleştirilmesi işlemi yapıldı.

Olası bir olumsuzluğa karşı, doktorlar ameliyathanede hazır bekletildi.

DOKTORLAR HAZIR TUTULDU

Operasyon saniyede 100 megabaytlık hız sağlayan internet ağı kullanılarak gerçekleştirildi. Ameliyat için Gujarat eyaletinden kalp rahatsızlığı bulunan bir kadın gönüllü oldu. Müdahale esnasında ameliyathanede doktorlar olası bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Söz konusu teknoloji, doktorların ameliyathaneye gitmeden, farklı bir şehir ya da ülkeden operasyon gerçekleştirmesinin önünü açıyor. Cerrahi müdahaleler, gelişme aşamasındaki teletıp teknolojisinin en zor kısmını oluşturuyor.