3 yıl boyunca elektronik sigara içen kız akciğer hastalığı yüzünden komaya girdi!
ABD'nin Utah eyaletinde, 3 yıl boyunca elektronik sigara kullanan 18 yaşındaki Maddie Nelson akciğer hastalığına yakalandı. Hastalığının semptomları hızla kötüleşince hastaneye kaldırılan genç kız komaya girdi. Dört gün komada kalan genç kız, insanları elektronik sigarayı bırakmaya davet etti.
ABD'de 3 yıl boyunca her gün elektronik sigara içen 18 yaşındaki Maddie Nelson akciğer hastalığına yakalandı. Hastalığının semptomları hızla kötüleşince hastaneye kaldırılan genç kız komaya girdi.
ŞİKAYETLERİ ARTINCA...
The Sun gazetesinde yer alan habere göre; doktorlar, Nelson'un akut eozinofilik pnömoni geçirdiğini tespit etti. Uzmanlar, akciğerlerde beyaz kan hücrelerinin birikmesinden kaynaklanan bu hastalığın genç kızda nefes alamama gibi şikayetlere yol açtığını söyledi. Nelson'da yoğun sırt ve böbrek ağrıları ile yüksek ateş gibi belirtiler de gözlendiği belirtildi.
NEREDEYSE ÖLÜYORDU
Dört gün komada kaldıktan sonra uyanan Maddie Nelson, hastanedeki fotoğraflarını paylaşarak, insanları elektronik sigarayı bırakmaya davet etti.
Nelson, "Bir gece hastanede olduğumu sanıyordum ama dört gün boyunca komadaymışım" diye konuştu.
(HaberTürk)
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