  • Bist 100
    122142
  • Dolar
    5,9448
  • Euro
    6,5556
  • Altın
    299,5530
İstanbul
3 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Darbeci Hafter'e bağlı teröristler Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırı düzenliyor Darbeci Hafter'e bağlı teröristler Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırı düzenliyor
Dünyaca ünlü ses sanatçısı Della Miles Elazığ'a seslendi: İçimiz ve ciğerimiz yanıyor Dünyaca ünlü ses sanatçısı Della Miles Elazığ'a seslendi: İçimiz ve ciğerimiz yanıyor
Antalyaspor üç puanı 3 golle aldı Antalyaspor üç puanı 3 golle aldı
Suriyeli genç enkazdan kurtardığı çiftle böyle buluştu! Suriyeli genç enkazdan kurtardığı çiftle böyle buluştu!
3 Müslüman yolcuyu uçaktan indiren Delta Airlines'a ceza! 3 Müslüman yolcuyu uçaktan indiren Delta Airlines'a ceza!
Elazığ depremi sonrası okulları inceleyen Bakan Selçuk: Çocuklarla bizzat ilgileneceğim Elazığ depremi sonrası okulları inceleyen Bakan Selçuk: Çocuklarla bizzat ilgileneceğim
Emre Belözoğlu'dan sevinmedi iddialarına cevap Emre Belözoğlu'dan sevinmedi iddialarına cevap
Elazığ depremi sonrası bu fotoğraf 21 yıl önceyi hatırlattı Elazığ depremi sonrası bu fotoğraf 21 yıl önceyi hatırlattı
Bakan Kurum: Riskli binalarda 'Köklü Dönüşüm Projesi' başlatacağız Bakan Kurum: Riskli binalarda 'Köklü Dönüşüm Projesi' başlatacağız
'Hakem hatalarından çok canımız yandı' 'Hakem hatalarından çok canımız yandı'
Rus savaş gemisi 'Dmitry Rogachev' Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus savaş gemisi 'Dmitry Rogachev' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Kurtarma çalışmalarını anlatan itfaiye eri herkesi gözyaşına boğdu Kurtarma çalışmalarını anlatan itfaiye eri herkesi gözyaşına boğdu
Kurtarma çalışmalarını anlatan itfaiye eri herkesi gözyaşına boğdu Kurtarma çalışmalarını anlatan itfaiye eri herkesi gözyaşına boğdu
Türkiye sınırına son 3 günde 31 bin sivil daha göç etti Türkiye sınırına son 3 günde 31 bin sivil daha göç etti
68 yıllık hayat arkadaşını kaybetmenin acısına dayanamadı, 10 dakika sonra öldü 68 yıllık hayat arkadaşını kaybetmenin acısına dayanamadı, 10 dakika sonra öldü
ABD, Çin'in Wuhan şehrindeki Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldı ABD, Çin'in Wuhan şehrindeki Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldı
Son Dakika... Elazığ'da 4,0 büyüklüğünde deprem Son Dakika... Elazığ'da 4,0 büyüklüğünde deprem
Alper Potuk, Çaykur Rizespor'a kiralanıyor Alper Potuk, Çaykur Rizespor'a kiralanıyor
ASELSAN'dan jandarmaya 4 adet Kaplan Bomba İmha Robotu jesti! ASELSAN'dan jandarmaya 4 adet Kaplan Bomba İmha Robotu jesti!
2 milyon orkideyle 'Sevgililer Günü'ne hazırlar 2 milyon orkideyle 'Sevgililer Günü'ne hazırlar
Edirne sise teslim oldu Edirne sise teslim oldu
Acılı annelerin evlat nöbeti 146’ncı gününde Acılı annelerin evlat nöbeti 146’ncı gününde
Balıkesir'de deniz çekilince 2 bin 500 yıllık liman ortaya çıktı Balıkesir'de deniz çekilince 2 bin 500 yıllık liman ortaya çıktı
Bakan Soylu'dan flaş Elazığ depremi açılaması: Yarın sabah maddi yardım başlıyor Bakan Soylu'dan flaş Elazığ depremi açılaması: Yarın sabah maddi yardım başlıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Ocak 2020 Pazar 15:14:04 | Son Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 15:29:00

3 Müslüman yolcuyu uçaktan indiren Delta Airlines'a ceza!

3 Müslüman yolcuya ayrımcılık yapan Delta Airlines şirketine 50 bin dolar para cezası kesildi. Delta Airlines olaylara karışan pilotlar, uçuş personeli ve müşteri sorumlularına 'kültürel hassasiyet' eğitimi verecek.

ABD Ulaştırma Bakanlığı, 3 Müslüman yolcuya ayrımcılık yapan Delta Airlines şirketine 50 bin dolar para cezası kesti.

Ulaştırma Bakanlığı kararına göre Delta Airlines, 3 Müslüman yolcunun ayrımcılığa uğratılarak şirketin güvenlik yetkililerince uçaktan indirildiği gerekçesiyle 50 bin dolar ceza ödeyecek.

ABD'nin en büyük hava yolu şirketlerinden Delta'nın, yolcuları uçaktan indirerek ayrımcılık karşıtı yasaları ihlal ettiğini belirten Bakanlık, şirketin söz konusu olaylara karışan pilotlar, uçuş personeli ve müşteri temsilcilerine "kültürel hassasiyet" eğitimi vermesi kararı aldı.

Kararda, Delta'nın meydana gelen iki farklı olayda bu yolculara ayrımcılık yaptığını reddettiği ancak durumları farklı şekilde ele alması gerektiğini kabul ettiği belirtildi.

Yerel medyaya yansıyan haberlerde olaylardan birine konu olan çiftin ABD'nin Ohio eyaletinin Cincinnati kentinde yaşayan Faysal ve Nazia Ali olduğu ifade edildi.

Olaylar

Ulaştırma Bakanlığı kararına göre, olayların birinde, Temmuz 2016'da bir yolcu, uçuş personeline, başörtülü bir kadın ile cep telefonuna bir şeyler soktuğunu iddia ettiği beraberindeki erkeğin kendisini endişelendirdiğini söyledi. Şikayetçi kişinin, uçuş personeline erkek yolcunun cep telefonunda mesaj oluştururken defalarca "Allah" yazdığını gördüğünü belirtti.

Pilotun talebi üzerine Delta'nın güvenlik yetkililerinin uçağın dışında Müslüman çiftle görüştüğü ve ABD vatandaşı bu kişilerle ilgili olumsuz bir bulguları olmadığı ifade edilen kararda, ancak pilotun Müslüman çifti yine de uçağa almayı reddettiği vurgulandı.

Kararda yer alan diğer olay ise, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan yapılan seferde 2016'da yaşandı.

Yolcular ve uçuş personeli, Müslüman bir yolcudan şikayetçi oldu ancak yardımcı pilot yolcuda olağan dışı bir durum görmediğini belirtti. Bakanlık kararında, Delta'nın güvenlik görevlilerinin de yolcunun sicilinde kaygılandırıcı bir durum olmadığına dikkati çektiği belirtildi.

Ancak yolcunun uçaktan çıkarıldığı ve oturduğu koltuğun çevresinde arama yapıldığı kaydedilen kararda, bu yolcunun bir sonraki uçuş için uçağa alınmadan önce herhangi bir incelemeden geçirilmediği bunun da uçaktan çıkarılmasının nedeninin ayrımcılık olduğunu gösterdiği aktarıldı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ