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03 Mart 2020 Salı 21:29:34 | Son Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 21:39:55

3 bin 138 rejim askeri etkisiz hale getirildi

10 Şubat'tan bugüne kadar Suriye rejimine yönelik devam eden operasyonlarda toplam 3 bin 138 rejim askeri etkisiz hale getirildi.

İletişim Başkanlığı'nın yayımladığı Güvenlik ve Dış Politika Brifingi'ne göre, 10 Şubat'tan bugüne kadar Suriye rejimine yönelik devam eden operasyonlarda toplam 3 bin 138 rejim askeri etkisiz hale getirildi. Bugün devam eden operasyonlarda ise 152 rejim askeri, 1 L-39 tipi savaş uçağı, 9 tank, 6 ÇNRA ve 2 araç imha edildi.

 İletişim Başkanlığı, Güvenlik ve Dış Politika Brifingi'ni yayımladı.

Yayınlanan açıklamaya göre, 10 Şubat'tan bugüne kadar Suriye rejimine yönelik devam eden operasyonlarda toplam 3 bin 138 rejim askeri etkisiz hale getirildi. Bugün devam eden operasyonlarda ise 152 rejim askeri, 1 L-39 tipi savaş uçağı, 9 tank, 6 ÇNRA ve 2 araç imha edildi.

BAHAR KALKANI BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

İletişim Başkanlığı'nın yayımladığı brifingde, İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin şu ifadelere yer verildi;

"Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib bölgesine gerçekleştirdiği operasyonlar başarıyla devam etmektedir. TSK'nın Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları'ndan edindiği tecrübe ile yerli ve milli imkanlarla geliştirilen kara ve hava araçlarının etkinliği başarıyı sağlayan temel unsurlardır.

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