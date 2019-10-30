29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde Lavrov sürprizi

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Nezdindeki Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu ve Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık'ın ev sahipliğinde Cenevre'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Büyükelçi Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu, davetlilerin bayramını kutladı.

Büyükelçi Arslan'ın ardından kürsüye gelen Çavuşoğlu, "Beni birkaç dakika önce arayan Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, nerede olduğumu sordu, ben de resepsiyona gittiğimi söyledim. Önce beni tebrik etti, sonra da kendisinin de resepsiyona geleceğini söyledi. Çok büyük bir sürprizdi. Sergey, bizimle birlikte olduğun için sana teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Lavrov'un resepsiyona katılmasını "sembolik ve unutulmaz bir anı" olarak nitelendirdi.

"Türkiye çok zor bir bölgede güvenlik ve istikrarın sembolüdür." diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikasının temelini oluşturan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesinin daha önce hiç bu kadar anlamlı olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, uluslararası sistemin çok ciddi sorunlarla karşılaştığı bu dönemde, terörizmin tüm dünyada en ciddi tehdit olmaya devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu bir kez daha dile getiren Çavuşoğlu, ayrıca Türkiye'nin dünyada insani yardımlarda birinci ülke olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, Cenevre'de yarın başlayacak Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 9 yıldır devam eden Suriye'deki iç savaşın sona erdirilmesi için tarihi bir fırsat olduğuna işaret etti.

Bakan Çavuşoğlu Cenevre'deki Türk vatandaşlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini belirtti.

Türkiye'nin demokrasisi, ekonomisiyle ve insan gücüyle dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini aldığını ifade eden Çavuşoğlu, "Cumhuriyet ortak değerimizdir. Farklılıklarımıza rağmen dünyanın her yerinde bayrağımıza, vatanımıza ve ülkemize sahip çıkmaktır Cumhuriyet. Bu vesileyle Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin güvenlik ve huzuru için görev yapan kahraman askerlerimizi buradan saygıyla selamlıyorum." dedi.

"Türkiye ve Rusya bugün stratejik ortaklar"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Çavuşoğlu'nun ardından yaptığı konuşmada Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı ve tebriklerini Türk mevkidaşına yüz yüze iletmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"Türkiye ve Rusya bugün stratejik ortaklar." diyen Lavrov, Suriye'nin yanı sıra Karadeniz ve Avrupa'da da Türkiye ile iş birliği yaptıklarını söyledi.

Lavrov, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu dönemde Türkiye'nin ve Sovyet Rusya'nın yaşadığı çok zor yılları çok iyi hatırlıyoruz." diye konuştu.

Törene büyükelçiler, İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile Cenevre'de yaşayan Türkler katıldı.

Törende konuklara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

(AA)