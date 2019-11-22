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22 Kasım 2019 Cuma 14:08:43 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 14:12:01

23 yıl haksız yere hapis yatan siyahi mahkuma 7 milyon dolar yetmedi

ABD'de cinayet suçlamasıyla 23 yıl hapis yatan siyahi mahkum Derrick Hamilton, "Bu para geçirdiğim zor zamanları telafi etmeyecek. Herkes hayatına devam ederken benimki durmuştu" dedi

Uzun soluklu bir hukuk mücadelesi veren Derrick Hamilton, 2015'te adını temize çıkarmayı başarmıştı (New York Times)

ABD'de cinayet suçlamasıyla uzun yıllar hapis yatan Derrick Hamilton adlı mahkum, haksız yere cezaevinde kalmasına karşı verdiği hukuk mücadelesini sonunda kazandı.

Herhangi bir hukuk eğitim almamış olmasına rağmen hukuk bilgisine sahip olan ve cezaevindeki arkadaşları hakkında hatalı verilen mahkumiyet kararlarının düşmesi için çalışan Hamilton kendi davasından da zaferle çıktı.

Serbest kalmasının ardından aktivist olarak yaşamına devam eden 54 yaşındaki Hamilton, kendisine karşı sahte delil ürettiğini öne sürdüğü üç polis hakkında dava açmıştı.

New York ve New Haven yargı makamlarından cuma günü çıkan kararda Hamilton’a 7 milyon dolar (yaklaşık 40 milyon TL) tazminat ödenmesine hükmedildi.

New York Times’ın haberine göre Hamilton karar sonrası yaptığı açıklamada, “Bu para aileme maddi açıdan yardım etmemi sağlayacak ancak geçirdiğim zor zamanları telafi etmeyecek. Herkes 20 yıl boyunca yaşantısına devam ederken benim hayatımsa durmuştu” dedi.

Cezaevinde haksız yere yılları geçen Hamilton’ın suçladığı görevlilerden biri New York’tan Louis Scarcella’ydı.

Adı birçok kişi hakkında getirilen suçlamalarla anılan emekli dedektif yanlış hiçbir karar vermediğini iddia ediyordu.

Hamilton, 1991’de 28 yaşındayken Connecticut eyaletinin New Haven şehrinde yaşarken Brooklynli Nathaniel Cash’i öldürme suçlamasıyla Scarcella ve yerel bir polis tarafından tutuklanmıştı.

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