21 milyon kişinin verisi korsanların elinde

ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ

İnternet korsanlarının ele geçirdikleri arasında; kullanıcı isimleri, e-posta adresleri, kodlanmış şifre dizileri, kayıt tarihleri ve hangi ülkede oldukları gibi bilgiler yer alıyor. Dark Web’de ilan veren hacker'lar, bilgilerin bulunduğu listeye 2 bin dolar fiyat biçti. Önceki gün blog sayfasından açıklama yapan Mixcloud firması, yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını belirterek kullanıcılarından özür diledi. Diğer üyelerinin bilgilerinin güvende olduğunu belirten firma yetkilileri, her ihtimale karşı kullanıcılarından şifrelerini değiştirmelerini istedi.