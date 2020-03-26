İtalya'da 2015 yayınlanan belgesel günümüze ışık tuttu: Çinliler yeni tip virüs geliştirdi

  • Bist 100
    91527.6
  • Dolar
    6,4057
  • Euro
    7,0683
  • Altın
    318,9100
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İngiltere'de halk sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi İngiltere'de halk sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi
ABD, yeni tip koronavirüs salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya’yı geride bıraktı ABD, yeni tip koronavirüs salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya’yı geride bıraktı
İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 2 bin 693'e yükseldi İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 2 bin 693'e yükseldi
Fransa'da sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin Kovid-19'a karşı kullanımına izin Fransa'da sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin Kovid-19'a karşı kullanımına izin
THY, New York-İstanbul uçuşlarını durdurdu THY, New York-İstanbul uçuşlarını durdurdu
ABD'li ünlü aktör, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ABD'li ünlü aktör, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Katar, Ürdün ve Tunus'ta koronavirüs vakaları arttı Katar, Ürdün ve Tunus'ta koronavirüs vakaları arttı
Koronavirüs krizi Donald Trump için felakete yol açacak mı? Koronavirüs krizi Donald Trump için felakete yol açacak mı?
Avrupa Birliği liderlerinden Kovid-19 toplantısı Avrupa Birliği liderlerinden Kovid-19 toplantısı
Bolu'da 3 ülkeden gelen 98 kişi karantinaya alındı Bolu'da 3 ülkeden gelen 98 kişi karantinaya alındı
Pakistan camilerde cemaatle kılınan namazları yasakladı Pakistan camilerde cemaatle kılınan namazları yasakladı
İçişleri Bakanlığı Koronavirüs Tedbirleri kapsamında pazar yerleri ile ilgili ek genelge gönderdi İçişleri Bakanlığı Koronavirüs Tedbirleri kapsamında pazar yerleri ile ilgili ek genelge gönderdi
Sumak nedir, faydaları nelerdir? Sumak suyu nelere iyi gelmektedir? İşte cevabı... Sumak nedir, faydaları nelerdir? Sumak suyu nelere iyi gelmektedir? İşte cevabı...
İzmir'de ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü İzmir'de ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler Trablus'ta hastane bombaladı Darbeci General Hafter'e bağlı milisler Trablus'ta hastane bombaladı
Abluka altındaki Gazze'den dünyaya 'koronavirüsle mücadelede acil yardım' çağrısı Abluka altındaki Gazze'den dünyaya 'koronavirüsle mücadelede acil yardım' çağrısı
Ankara Valisi Şahin 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını anlattı Ankara Valisi Şahin 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını anlattı
New York borsası yükselişle kapandı New York borsası yükselişle kapandı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan G20 açıklaması İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan G20 açıklaması
Indianapolis 500 yarışı corona virüs nedeniyle ertelendi Indianapolis 500 yarışı corona virüs nedeniyle ertelendi
Havalar ısınsa ne olacak? Uzmanlardan corona virüs için kritik açıklamalar Havalar ısınsa ne olacak? Uzmanlardan corona virüs için kritik açıklamalar
Banka kredi borçları ertelendi mi? Hangi bankalar krediyi erteledi? Banka kredi borçları ertelendi mi? Hangi bankalar krediyi erteledi?
Bakan Koca son durumu açıkladı: Can kaybı 75'e, hasta sayısı 3629'a yükseldi Bakan Koca son durumu açıkladı: Can kaybı 75'e, hasta sayısı 3629'a yükseldi
İstanbul Esenyurt'ta asansörde tepki çeken görüntü İstanbul Esenyurt'ta asansörde tepki çeken görüntü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Mart 2020 Perşembe 14:42:43 | Son Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 16:31:20

İtalya'da 2015 yayınlanan belgesel günümüze ışık tuttu: Çinliler yeni tip virüs geliştirdi

Koronavirüs ile ilgili çok çarpıcı bir belgeselin varlığını ortaya çıkardı. İtalya'da 2015 yılında yayınlanan belgeselde, Çin'in Wuhan'daki laboratuvarda SARS virüsü üzerinde gizli çalışmalar yaptığı ortaya konuldu. Geliştirilmeye çalışılan bu virüsün direk solunum yollarına saldırdığı kaydedildi.

Yeni tip koronavirüsün doğal yolla mı ortaya çıktığı yoksa laboratuvar ortamında mı üretildiği tartışmalarında İtalya’dan yeni bir iddia geldi. Şu ana kadar bilim adamları koronavirüsün yarasadan başka bir hayvana bulaşarak doğal yolla mutasyona uğradığı ve insanlara geçtiğini iddia etmişti.

Ancak bu durum da bilim dünyasında net bir şekilde kabul görmedi. Özellikle salgının başladığı Wuhan şehrinde, yeni tip patojenlerin incelendiği maksimum güvenlik seviyesinde bir virüs araştırma merkezinin bulunması soru işareti olarak akıllarda kaldı.

Çinli yetkililer PT4 (en üst seviye) güvenlik seviyesindeki laboratuvarda SARS virüsünün incelendiğini açıklarken, bu merkezden daha önce 4 kez SARS virüsünün sızdığı ve laboratuvarın aslında çok da güvenli olmadığı iddia edildi.

2015 YILINDA İTALYA'DA YAYINLANAN BELGESEL

La Repubblica'da yer alan habere göre; İtalya’da ortaya çıkan ve devlet televizyonu RAI’ye konu olan eski bir belgesel ise Kovid-19’un Wuhan’daki laboratuvarda üretilmiş olabileceği iddialarını güçlendirdi. 2015 yılında İtalyan televizyon programı Tgr Leonardo’da yayınlanan belgesel Wuhan Üniversitesi ve Kuzey Carolina Üniversitesi’nin ortak yaptığı çalışmada Çinli bilim adamlarının yarasa ve farelerden bulaşan akciğerlerde büyük tahribata yol açan bir süpervirüs üzerine çalıştıklarını duyurmuştu.

"YENİ TİP SARS VİRÜSÜ GELİŞTİRİYORLAR"

Belgeselde Çin laboratuvarlarında geliştirilen yeni tip virüs için şu ifadeler kullanıldı: "Bir grup Çinli bilim adamı yarasalardan aldıkları bir proteinini SARS virüsü üzerine aşılıyorlar. Böylelikle yeni tip bir SARS virüsü geliştiriyorlar. Vücudumuzda bulunan Shc 14 molekülü yeni tip koronavirüsün solunum yolları hücrelerimize saldırmasını sağlıyor. Ayrıca bu yeni geliştirilen virüs bir aracıya gerek duymadan direkt olarak yarasalardan insanlara geçebiliyor. Çinli bilim adamları virüsü, gelecekte SARS benzeri olası bir salgın hastalığın oluşması durumuna karşı tedbir amaçlı olarak geliştirdiklerini söylüyorlar. Ama virüsün yayılma ihtimali ve oluşturacağı olası fayda oranları hesaplanmadan yapılan bu deney tüm dünya için büyük risk taşıyor."

"WUHAN'DAKİ LABORATUVARDA VİRÜSLER ÜZERİNE ÇALIŞILIYOR"

Belgeselin hatırlatılması üzerine Pavia Moleküler Genetik Enstitüsü Direktörü Giovanni Maga şu açıklamayı yaptı: "2015’teki belgeselde anlatılan virüsün Kovid-19 olduğunu net bir şekilde iddia edemeyiz. Ancak Wuhan’daki laboratuvarda virüs mühendisliği yapıldığı ve modifiye edilmiş virüsler üzerine çalışıldığı da bir gerçek."

KONUYA FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI

Pavia Üniversitesi ve San Matteo Hastanesi’nde çalışan uzman virolog Fausto Baldatini ise benzer çalışmaların sık sık yapıldığı şu sözlerle anlattı: "Virüs laboratuvar ortamında üretildiyse bile bunu kötü amaçlı bir komplo teorisi ile birleştirmemiz doğru olmaz. Mesela birkaç yıl önce Hollanda’da bir grup İspanyol gribi virüsünü modifiye etti. Bunun amacı çok basit. Gelecekte yüzleşme ihtimalimiz olan bir düşmanı, o ortaya çıkmadan önce tanımak ve onu daha ortaya çıkmadan önce etkisiz hale getirmek..."

(Haber7)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER