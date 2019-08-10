200 milyon dolarlık transfer

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6 farklı yapım şirketinin transfer yarışını kazanan Netflix, ikiliye 200 milyon dolar ödedi. Şirketin yöneticisi Ted Sarandos “usta hikaye anlatıcılar” diye nitelediği Benioff ve Weiss’i kadrolarına kattıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.