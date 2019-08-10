10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 22:50:34
200 milyon dolarlık transfer
Dünya çapında milyonlarca hayranı olan Game of Thrones dizisinin senaristleri David Benioff ve DB Weiss, Netflix’e transfer oldu.
ARTIK NETFLIX’TELER
6 farklı yapım şirketinin transfer yarışını kazanan Netflix, ikiliye 200 milyon dolar ödedi. Şirketin yöneticisi Ted Sarandos “usta hikaye anlatıcılar” diye nitelediği Benioff ve Weiss’i kadrolarına kattıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.
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