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19 Şubat 2020 Çarşamba 14:48:14 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 14:57:40

İran Sağlık Bakanlığı, Kum kentinde 2 kişiye yeni tip koronavirüsün bulaştığını açıkladı

Türkiye'nin komşusu İran'da iki kişide koronavirüs tespit edildi. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüse (Kovid-19) İran'da da ortaya çıktı. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Kum kentinde 2 kişiye yeni tip koronavirüsün bulaştığını söyledi.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs dünyada da yavaş yavaş yayılıyor. Son olarak İran'da da iki kişide koronavirüse rastlanıldı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Cihanpur, "Geçtiğimiz iki günde, Kum kentinde 2 kişide koronavirüs tespit edildi." dedi.

Bulaşıcı hastalıklarla ilgili sağlık ekiplerinin söz konusu kentte çalışmalarına başladıklarını dile getiren Cihanpur, Kum'da yaşayan vatandaşları, insanlarla tokalaşma gibi yakın temastan kaçınmaları ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyardı.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti. Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 2 bin 5’e, virüs bulaşan kişi sayısı da 74 bin 185'e çıkmıştı.

ÇİN'DE 2 BİN 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 75 bin 100'ü geçti. Kovid-19 salgını nedeniyle 2 bin 11 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 2 bin 5, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde iki, Tayvan, Filipinler, Japonya ve Fransa'da da birer kişi hayatını kaybetti.

İRAN'DA DA ORTAYA ÇIKTI

Koronavirüs Türkiye'nin560 km kara sınırının olduğu İran'da da görüldü. İran yarı resmi haber ajansı ISNA'nın haberine göre ülkede iki kişide koronavirüs tespit edildi.

IŞIKLI DESTEK

Öte yandan dün İran'daki Azadi Meydanı'nda bulunan kule, İran ve Çin bayrakları yansıtılarak ışıklandırıldı. Tahran'ın simgelerinden Azadi Kulesi'ne yansıtılan mesajlarda virüsün ortaya çıktığı ve yaklaşık 2 bin kişinin ölümünün yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki insanlara "Vuhan güçlü kal" yazısıyla destek verildi.

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