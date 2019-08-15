15 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 02:51:35
2 bin yıllık Kleopatra parfümü
ABD'li iki profesör, 2012 yılında Mısır'da yapılan arkeolojik kazılarda bir parfüm dükkanı keşfetmiş, duvarlarında da Yunan alfabesiyle yazılmış formüllere rastlamıştı.
FORMÜLÜNÜ BULDULAR
O formüller arasında güzellik ritüelleriyle nam salan Antik Mısır’ın efsanevi kraliçesi Kleopatra’nın parfümünün de olduğu düşünülüyordu. Formüllerden yolan çıkan araştırmacılar, Mısır kraliçesinin 2000 yıllık parfümünü yeniden üretti. Araştırmacılardan Robert Littman, mür ağacı yağı aroması, kakule, zeytinyağı ve tarçının kullanıldığı koku için “Bu, Antik Mısır'ın Chanel No. 5'ydi” yorumunu yaptı.
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