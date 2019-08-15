2 bin yıllık Kleopatra parfümü

FORMÜLÜNÜ BULDULAR

O formüller arasında güzellik ritüelleriyle nam salan Antik Mısır’ın efsanevi kraliçesi Kleopatra’nın parfümünün de olduğu düşünülüyordu. Formüllerden yolan çıkan araştırmacılar, Mısır kraliçesinin 2000 yıllık parfümünü yeniden üretti. Araştırmacılardan Robert Littman, mür ağacı yağı aroması, kakule, zeytinyağı ve tarçının kullanıldığı koku için “Bu, Antik Mısır'ın Chanel No. 5'ydi” yorumunu yaptı.