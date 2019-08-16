2.5 milyonluk elmas dudak

SEVGİLİSİ MASRAFTAN KAÇINMADI

Ailesi ve yakın arkadaşlarıyla İtalya’da olan model, 250 milyon dolar değerinde bir yat kiralayarak tatilin tadını çıkarıyor. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Jenner’ın fotoğraflarından birinde taktığı gözalıcı dudak şeklindeki kolye hayranları tarafından merak konusu olmuştu. Modelin rap'çi sevgilisi Travis Scott tarafından özel siparişle yaptırılan kolyenin, elmas taşlardan oluştuğu, fiyatının ise 500 bin dolar (2.8 milyon TL) olduğu ortaya çıktı.