  • Bist 100
    96031.8
  • Dolar
    5,7283
  • Euro
    6,3623
  • Altın
    275,9860
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Merkel Brexit anlaşmasının yeniden müzakere edilmesine karşı çıktı Merkel Brexit anlaşmasının yeniden müzakere edilmesine karşı çıktı
Son Dakika... Ankara'da korkutan deprem! AFAD merkez üssü ve şiddetini açıkladı Son Dakika... Ankara'da korkutan deprem! AFAD merkez üssü ve şiddetini açıkladı
19 gündür denizde bekleyen düzensiz göçmenler karaya çıkacak 19 gündür denizde bekleyen düzensiz göçmenler karaya çıkacak
Müslüman vekile Trump'tan küstah tepki: Gözyaşlarına kanmıyorum Müslüman vekile Trump'tan küstah tepki: Gözyaşlarına kanmıyorum
Isimat Mirin Toulouse'da Isimat Mirin Toulouse'da
Yevhen'de işlem tamam Yevhen'de işlem tamam
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: MLKP ile Amerikalılar'ın ne görüştüklerini de biliyoruz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: MLKP ile Amerikalılar'ın ne görüştüklerini de biliyoruz
"Kıran" operasyonunda mağarada teröristlere ait 5 ton patlayıcı ve mühimmat bulundu "Kıran" operasyonunda mağarada teröristlere ait 5 ton patlayıcı ve mühimmat bulundu
KKTC Başbakanı Tatar: Sonuna kadar Türkiye'ye güveneceğiz KKTC Başbakanı Tatar: Sonuna kadar Türkiye'ye güveneceğiz
Sturridge imzayı atacak Sturridge imzayı atacak
İlk kez Komşu'da oynayacak İlk kez Komşu'da oynayacak
Trump'ın 10'uncu torunu dünyaya geldi Trump'ın 10'uncu torunu dünyaya geldi
Yılın futbolcusu Feghouli Yılın futbolcusu Feghouli
Ozornwafor kayseri’de Ozornwafor kayseri’de
Önce Falcao sonra 2. golcü gelecek Önce Falcao sonra 2. golcü gelecek
Marcos Rojo el yaktı Marcos Rojo el yaktı
Öbür taraf kavgası Öbür taraf kavgası
Moses 5 hafta yok Moses 5 hafta yok
"Daha iyi olmalıyız" "Daha iyi olmalıyız"
O Çin'in ilk klonlanmış kedisi... İsmi de "Garlic" O Çin'in ilk klonlanmış kedisi... İsmi de "Garlic"
Laxalt’ta geri adım Laxalt’ta geri adım
Eski Afganistan Dışişleri Bakanı Mahmud Tarzi mezarı başında anıldı Eski Afganistan Dışişleri Bakanı Mahmud Tarzi mezarı başında anıldı
Ferdi Kadıoğlu, golünü attı Avrupa’da yankılandı Ferdi Kadıoğlu, golünü attı Avrupa’da yankılandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı "Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni"ni yayımladı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı "Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni"ni yayımladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Ağustos 2019 Salı 22:07:18 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 22:10:20

19 gündür denizde bekleyen düzensiz göçmenler karaya çıkacak

Agrigento Başsavcılığı, 19 gündür denizde bekleyen İspanyol STK Proactiva Open Arms'ın gemisine el konulması ve bütün düzensiz göçmenlerin karaya çıkarılması talimatı verdi.

Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenlerle 19 gündür denizde bekleyen İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Proactiva Open Arms'ın gemisindeki düzensiz göçmenler nihayet karaya çıkabilecek.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Agrigento Cumhuriyet Savcısı Luigi Patronaggio, gemi yetkililerinden basına yansıyan "durumun sürdürülemezliğine" yönelik endişeler ve bugün bazı düzensiz göçmenlerin yüzerek karaya ulaşmayı denemeleri üzerine gemide iki hekim eşliğinde incelemelerde bulundu.

Savcı Patronaggio, 1,5 saat süren incelemenin ardından gemidekilerin hemen tahliye edilmesi, gemiye de el konulması talimatını verdi. Savcının talimatına göre, denize atlayıp kurtulanların ardından gemide kalan 89 göçmen Lampedusa'ya çıkacak.

İSPANYA DÜZENSİZ GÖÇMENLER İÇİN GEMİ GÖNDERİYOR

Bu arada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, gemideki düzensiz göçmenleri almak üzere İspanyol donanmasına ait bir geminin yola çıkmak üzere hazır olduğunu bildirdi.

İtalyan basını da İspanyol donanma gemisinin 3 gün içinde Lampedusa'ya ulaşacağı ve göçmenleri alıp, Balear adalarına taşıyacağını yazdı.

OCEAN VİKİNG GEMİSİNİN BEKLEYİŞİ İSE DEVAM EDİYOR

Öte yandan, 4 operasyonda 356 kişiyi kurtaran Fransız Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ve SOS Akdeniz adlı STK'lere ait Ocean Viking gemisinin Akdeniz'deki bekleyişi de 11. gününde. Güvenli liman talebine İtalya ve Malta'dan yanıt alamayan gemi, Akdeniz'in uluslararası sularında beklemeyi sürdürüyor.

"OPEN ARMS" HADİSESİ

İspanyol STK Proactiva Open Arms'ın gemisi, ay başında Akdeniz'de 3 farklı grup halinde 160 düzensiz göçmeni kurtarmış, güvenli liman olarak İtalya ve Malta'ya yanaşmak istemişti. Her iki ülke ise bu talebe olumsuz yanıt vermişti.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, İtalyan parlamentosunda bir süre önce kabul edilen güvenlik yasasına dayanarak, gemiye İtalyan kara sularına giriş yasağı getirmişti.
ABD'li aktör Richard Gere, Akdeniz'de bekleyişini sürdüren gemiye giderek destek vermiş, bu destek Gere ile Salvini arasında polemiğe yol açmıştı. Bu sırada 13 düzensiz göçmen, acil tıbbi müdahale gereksinimi sebebiyle gemiden tahliye edilmiş, gemideki düzensiz göçmen sayısı 147'ye düşmüştü.

Akdeniz'de deniz ve hava koşullarının geçen çarşamba kötüleşmesi sebebiyle gemi "acil durum" çağrısı yaparken, Lazio Bölge İdare Mahkemesi ise İtalya İçişleri Bakanlığının kara sularına giriş yasağının yürütmesini durdurmuştu.

Bu kararın ardından 147 göçmeni taşıyan gemi, yönünü Lampedusa'ya çevirmiş ve perşembe sabahı buranın limanına kadar yaklaşmıştı. Bu sırada yine acil tıbbi müdahale ihtiyacı bulunan 13 düzensiz göçmen daha gemiden indirilmiş ve sayı 134'e düşmüştü.

SALVİNİ'DEN GEMİYE İKİNCİ YASAK

İçişleri Bakanı Salvini, söz konusu durdurma kararına bir üst mahkemede itiraz edeceklerini belirterek, gemiye yönelik yasaklamayı içeren ikinci kararnameyi de imzalamıştı.

Salvini'nin limana yanaşma konusunda yeşil ışık yakmaması sebebiyle gemi, limanın birkaç metre açığında beklemeye devam ederken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise perşembe günü Salvini'ye bir mektup yazmış ve Fransa, Almanya, Romanya, Portekiz, İspanya ile Lüksemburg'un göçmenleri paylaşmaya hazır olduğunu açıklamıştı. İtalya İçişleri Bakanlığı ise bu konuda henüz kendilerine ulaşan resmi talep bulunmadığını bildirmişti.

Conte'nin, Salvini'ye gönderdiği ikinci mektup üzerine, cumartesi günü gemiden 27 çocuk indirilince kalan göçmen sayısı 107'ye düşmüştü.

Bu arada, İspanyol hükümeti, Open Arms için önce Algeciras limanını açtığını belirtmiş, ardından STK'den gelen "uzak" tepkileri üzerine Balear adalarından Minorka'yı önermişti. Open Arms'tan bu ikinci öneriye de bugün "İspanya'ya gidecek durumumuz yok" yanıtı verildi.

Gemiden dün gece tahliye edilen 9 kişinin ardından kalanların sayısı önce 98'e, son olarak da denize atlayanların ardından 89'a inmişti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ