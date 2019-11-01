185 Bin TL maaşla seyyah aranıyor

Şirket, adaylardan seçilebilmeleri için 30 saniyelik bir videoyla kendilerini anlatmalarını istedi.

Şanslı kişiye 25 bin sterlin (185 bin TL) maaş da verilecek. Şirket, adaylardan seçilebilmeleri için 30 saniyelik bir videoyla kendilerini anlatmalarını istedi.



BİRÇOK ÜLKE GEZECEK: Seyahat firması Wowcher Travel tarafından verilen ilana başvurabilmek için adayların pasaportlarının olması ve 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Şirketin seçilecek kişiden tek isteği ise başta YouTube olmak üzere sosyal medya platformlarında izlenimlerini anlatmaları. Yıl boyunca 40’ı aşkın ülkeyi ziyaret edecek olan seyyah, isterse her yolculuk için farklı bir arkadaşını da yanında götürebilecek. Adayların 30 Aralık’a kadar kendi sosyal medya hesaplarından bu iş için neden uygun olduklarını anlatmaları gerekiyor.