18 Mart Mutabakatına ilişkin çalışma yürütecekler
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: "(Türkiye-AB liderler toplantısı) 18 Mart mutabakatının eksik kalan kısımlarını nasıl tamamlayacağımızı görüştük" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: "(Türkiye-AB liderler toplantısı) 18 Mart mutabakatının eksik kalan kısımlarını nasıl tamamlayacağımızı görüştük"
AB Konseyi Başkanı Charles Michel: "AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18 Mart Mutabakatına ilişkin çalışma yürütecekler"