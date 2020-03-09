Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.



AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: "(Türkiye-AB liderler toplantısı) 18 Mart mutabakatının eksik kalan kısımlarını nasıl tamamlayacağımızı görüştük"

AB Konseyi Başkanı Charles Michel: "AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18 Mart Mutabakatına ilişkin çalışma yürütecekler"