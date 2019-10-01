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01 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 00:47:46

17 yıllık firari drone'a takıldı

Çin polisi, 17 yıl önce hapisten firar eden insan kaçakçısı Song Jiang'ı, yerini insansız hava araçlarıyla tespit ettikten sonra yaşadığı mağarada yakaladı. 

ÇÖPLER ELE VERDİ 

63 yaşındaki Song Jiang, kadın ve çocuk kaçakçılığından mahkûm olmuş ancak 2002 yılında cezaevinden kaçarak kayıplara karışmıştı. Yıllarca bulunamayan adamı arama çalışmaları, bir ipucu üzerine eylül ayında tekrar başlatıldı. Yünnan eyaletinin çevresindeki dağlarda drone uçuran Çin polisi, önce dik bir yamaçta mavi renkte metal parçaları, ardından da çöpe benzer birikintiler tespit etti. 

CEZAEViNE GÖNDERİLDİ

Bölgeye operasyon düzenleyen polis ekipleri, Song'u yıllardır saklandığı mağarada kıskıvrak yakaladı. Çin polisi tarafından yapılan açıklamada, firarinin 17 yıl boyunca insanlarla iletişim kurmadan mağarada yaşadığı ve konuşmayı unuttuğu belirtildi. Suyunu plastik şişelerle yakındaki bir nehirden aldığı ve ağaç dallarını yakarak ısındığı öğrenilen Jiang, cezaevine gönderildi. 

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