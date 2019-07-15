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15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:43:52 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:46:36

15 Temmuz şehitleri Türk bayrağına sarılı 251 tabutla anıldı

Almanya'da şehitlerin isimlerinin bulunduğu Türk bayrağına sarılı 251 tabut, Berlin'in tarihi Brandenburg Kapısı ve ABD'nin Berlin Büyükelçiliği önüne konuldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan 251 kişi için anma töreni düzenlendi.

Hacivat Sanat ve Kültür Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, şehitlerin isimlerinin bulunduğu Türk bayrağına sarılı 251 tabut, Berlin'in tarihi Brandenburg Kapısı ve ABD'nin Berlin Büyükelçiliği önüne konuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanları anmak amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'in tarihi meydanı olan Brandenburg Kapısı'na Türk bayrağı'na sarılı 251 tabut konuldu. Hacıvat inisiyatifi tarafından düzenlenen programda şehit olanların isimleri de tabutların üzerine yazıldı.

Burada konuşma yapan Hacivat Derneği Başkanı Bilgili Üretmen, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini hedef alan hain darbe girişimine karşı Türk halkının kahramanca verdiği mücadelenin üçüncü yılında Berlin'de farklı bir anma programı düzenlendiklerini söyledi.

Üretmen, Almanya'daki Türklerin milli iradeye nasıl sahip çıktığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiklerini ve kahramanca şehitlik mertebesine ulaşanları unutmadıkları dile getirdi.

ABD Büyükelçiliği ile Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen etkinlikle, hem ABD hem de Almanya'ya mesaj verdiklerinin altını çizen Üretmen, ''Almanya'ya verdiğimiz mesaj 'bu darbecileri bu hainleri burada barındırmayın, Türkiye’ye iade edin'. Bizim ödediğimiz vergilerle bu hainler burada korunuyorlar. ABD'ye verdiğimiz mesajda ise şehitlerin kanının ABD'nin de eline bulaştığıdır. Bizler Almanya'da yaşasak da yapılan hain saldırıyı unutmadık, unutmayacağız. Tüm şehitlerimizi burada saygıyla şükranla anacağız." diye konuştu.

(AA)

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