  • Bist 100
    97.098
  • Dolar
    5,7100
  • Euro
    6,4377
  • Altın
    259,8741
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Federer, Nadal'ı yendi ve finale yükseldi Federer, Nadal'ı yendi ve finale yükseldi
Aslı Aydıntaşbaş'ın tweeti sosyal medyanın diline düştü Aslı Aydıntaşbaş'ın tweeti sosyal medyanın diline düştü
Fatih'te dükkanının önüne park ettirmeyen kuaförü vurdu Fatih'te dükkanının önüne park ettirmeyen kuaförü vurdu
Fatih'te dükkanının önüne park ettirmeyen kuaförü vurdu Fatih'te dükkanının önüne park ettirmeyen kuaförü vurdu
Kırgızistan ile Kazakistan arasındaki ticaret ivme kazanıyor Kırgızistan ile Kazakistan arasındaki ticaret ivme kazanıyor
İsrail askerleri Gazze sınırında 55 Filistinliyi yaraladı İsrail askerleri Gazze sınırında 55 Filistinliyi yaraladı
Somali'de otele bombalı ve silahlı saldırı Somali'de otele bombalı ve silahlı saldırı
Beşiktaş'a büyük müjde! Borçlar yapılandırıldı Beşiktaş'a büyük müjde! Borçlar yapılandırıldı
ABD Temsilciler Meclisinden İran'a askeri müdahale düzenlemesi ABD Temsilciler Meclisinden İran'a askeri müdahale düzenlemesi
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
BM Özel Raportörü'nden İsrail uyarısı ve tepkisi BM Özel Raportörü'nden İsrail uyarısı ve tepkisi
Duterte'den İzlanda'ya BM soruşturması konusunda tepki Duterte'den İzlanda'ya BM soruşturması konusunda tepki
Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile görüşecek Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile görüşecek
15 Temmuz şehitleri Batum'da anıldı 15 Temmuz şehitleri Batum'da anıldı
Çok konuşulan LGS Şampiyonları KARTAL AİHL’yi tercih ettiler Çok konuşulan LGS Şampiyonları KARTAL AİHL’yi tercih ettiler
Seda Sayan: Şeyma Subaşı hapse girebilir! Kitabı acilen toplatılmalı... Seda Sayan: Şeyma Subaşı hapse girebilir! Kitabı acilen toplatılmalı...
Fernando resmen İspanya'da! İşte Galatasaray'ın alacağı ücret Fernando resmen İspanya'da! İşte Galatasaray'ın alacağı ücret
Pentagon'dan Türkiye'ye S-400 açıklaması: F-35'lerle ilgili duruşumuz değişmedi Pentagon'dan Türkiye'ye S-400 açıklaması: F-35'lerle ilgili duruşumuz değişmedi
Meclis, 15 Temmuz'da özel gündemle toplanacak Meclis, 15 Temmuz'da özel gündemle toplanacak
Uzungöl'de kaçak yapılar yıkılacak Uzungöl'de kaçak yapılar yıkılacak
BM'den Esed rejimine 'İdlib' kınaması BM'den Esed rejimine 'İdlib' kınaması
Depresyonda olup olmadığınızı sesinizden anlayabilecek yapay zeka geliştirildi Depresyonda olup olmadığınızı sesinizden anlayabilecek yapay zeka geliştirildi
İsveç, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nı imzalamayacak İsveç, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nı imzalamayacak
Beşiktaş Denetim Kurulu'na sert tepki: Bilirkişi raporunun hazırlanmamasına sebebiyet verildi Beşiktaş Denetim Kurulu'na sert tepki: Bilirkişi raporunun hazırlanmamasına sebebiyet verildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Temmuz 2019 Cuma 19:54:19 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 19:56:58

15 Temmuz şehitleri Batum'da anıldı

Gürcistan'ın Batum kentindeki Batum Türk Okulunda 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Köşesi" açıldı.

Gürcistan'ın Batum kentindeki Türk Okulunda "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Köşesi" açıldı. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan:  "Türkiye'nin tarihinde bir sürü darbe oldu ama hiçbir zaman kendi vatandaşlarının üzerinden tankla geçilmedi. Darbeler zaten kötüdür, olmaması gerekir ama kendi vatandaşlarının üzerinden tanklarla geçen de gerçek darbeci bile değildir, bunlar insan değil"

Batum Türk Okulunda 15 Temmuz şehitlerini anma programı gerçekleştirildi. Etkinliğe, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Batum Başkonsolosu Makbule Koçak ve Batum Türk Okulun Müdürü Mustafa Yaylacı, öğretmenler, veliler ve Türk vatandaşları katıldı.

Türkiye'nin tarihinde birkaç kez darbenin yaşandığı ancak hiçbir zaman tanklarla vatandaşların ezilmediğini belirten Yazgan, "Türkiye'nin tarihinde bir sürü darbe oldu ama hiçbir zaman kendi vatandaşlarının üzerinden tankla geçilmedi. Darbeler zaten kötüdür, olmaması gerekir ama kendi vatandaşlarının üzerinden tanklarla geçen de gerçek darbeci bile değildir, bunlar insan değil." diye konuştu.

 "15 Temmuz'u yürekten anıyoruz." diyen Yazgan, FETÖ'ye karşı mücadelenin sürdüğünü kaydetti. Yazgan, bu terör örgütünün Gürcistan'da da 1992'den beri faaliyet göstermeye başladığını söyleyerek, "Onlar hala varlar, siz burada her gün onlarla aynı şehirde yürüyorsunuz, sokaklarda. Hala sizi kullanmaya çalışıyorlar, bizi kullanmaya çalışıyorlar, bitmedi. 15 Temmuz'da Allah bizi kurtardı." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz 15 Temmuz'da ülke olarak gerçekten bir uçurumun kıyısına gittik ve döndük." ifadesini kullanan Yazgan, bugün FETÖ yanlısı bazı gizli güçlerinin 15 Temmuz'da yaşananları, çeşitli yalanlar ve dezenformasyonlar ile gerçek olmadığını göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Çocukların parlak geleceği görmesi ve mutlu olması için FETÖ gibi diğer terör örgütlerine karşı da herkesin kendi alanında mücadele vermesi gerektiğine dikkati çeken Yazgan, herkesin görevini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Bu arada, Batum Türk Okulundaki program kapsamında, öğrencilerin yaptığı resimlerden oluşan "15 Temmuz" konulu sergi açıldı.

 Yazgan, Koçak ve okulun yetkilileri daha sonra okuldaki "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Köşesi"nin açılışını gerçekleştirdi.

(AA)

Fatih'te dükkanının önüne park ettirmeyen kuaförü vurdu
ABD Temsilciler Meclisinden İran'a askeri müdahale düzenlemesi
Pentagon'dan Türkiye'ye S-400 açıklaması: F-35'lerle ilgili duruşumuz değişmedi
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
Seda Sayan: Şeyma Subaşı hapse girebilir! Kitabı acilen toplatılmalı...
BM'den Esed rejimine 'İdlib' kınaması
Türkiye'ye gelen S-400'ler hakkında uzmanlardan çok çarpıcı analiz
Bakanlık paylaştı... İşte S-400'lerin teslimatından ilk görüntüler
Fernando resmen İspanya'da! İşte Galatasaray'ın alacağı ücret
Ordu Belediye Başkanı Güler'den 'S-400' iddialarına esprili yanıt
S-400 Türkiye'ye geldi! Amerikan haber ajansı tehdit etti
Yıldırım binaya böyle isabet etti... İşte o dehşet anları!
S-400'leri getiren AN-124 ve Ilyushin 72 uçaklarının özellikleri neler?
FETÖ'cü Emre Uslu'ya önemli hatırlatma: Geldi oturabilirsin
Kuzey Irak Pençe'leniyor: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Babacan, Davutoğlu ve Yeni Parti!
Çok konuşulan LGS Şampiyonları KARTAL AİHL’yi tercih ettiler
Bakanlık açıkladı... Ve S-400'ler Türkiye'de
Rus ajansı açıkladı: 120'den fazla füze denizden gelecek
Son dakika... Adnan Oktar davasında flaş gelişme!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ