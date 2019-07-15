15 Temmuz şehitleri Bakü’de anıldı

Azerbaycan'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Başkanı Ehliman Emiraslanov, devlet yetkilileri, milletvekilleri, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinin himayesinde Bakü'deki Türk kurumlarınca ortak yapılan etkinlikte iki ülkenin milli marşlarının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Azerbaycan Akademik Milli Dram Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Bozkır, 15 Temmuz gecesi yaşanan olayın Türkiye tarihindeki en vahim terör saldırısı olduğunu belirterek, Türkiye'nin hala o gece açılan yaraları sardığını söyledi.

Milletin bir anda hiçbir zorlama ve beklenti olmadan sokaklara dökülmesinin eşi görülmemiş büyük bir olay olduğunu vurgulayan Bozkır, hainlerin hak ettikleri cezayı hukuk çerçevesinde aldığını ve alacağını kaydetti.

Büyükelçi Erkan Özoral da Cumhuriyet tarihinin önemli bir dönüş noktası olan 15 Temmuz'da Türk milletinin iradesine zincir vurulamayacağını bir kez daha ortaya koyduğunu bildirdi.

15 Temmuz'da Azerbaycan halkının yüreğinin Türkiye ile attığını anlatan Özoral, Azerbaycan'ın bugün de Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesine dünyaya örnek şekilde destek verdiğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi ve Sosyal İşler Dairesi yetkilisi Behruz Hasanov, 15 Temmuz'da halk iradesiyle seçilen yönetimin değiştirilme girişiminin yine o halk tarafından engellendiğini belirtti.

Halkın o gece tankların önüne geçtiğini hatırlatan Hasanov, "Tüm dünya Türk halkının kahramanlığını hayranlıkla izledi. 15 Temmuz Türk devletinin ebedi olacağını bir daha ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Başkanı Emiraslanov da 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinin Türk halkının gücünü tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti.

Ehlimanov, 15 Temmuz darbe girişimini ilk kınayan liderlerden birinin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olduğunu hatırlatarak, Azerbaycan halkının da Türk halkını desteklediğini vurguladı.

AA darbenin en üst düzey 70 yöneticisinin suç dosyasını haberleştirdi

Etkinlik, açılış konuşmalarının ardından Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'ün moderatörlüğünde, AA Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hasan Öymez, Yeni Şafak Ankara Temsilcisi Hüseyin Likoğlu ve Hazar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Telman Nusretoğlu'nun sunum yaptığı panelle devam etti.

AA Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Öymez, darbe girişimi ve sonrasındaki süreçten, son durumdan ve tutuklanan FETÖ mensuplarının ifadelerinden bahsetti.

Darbenin arkasında FETÖ'nün olduğunu ortaya koyan görüntülü sunum yapan Öymez, darbecilerin başarısız olacaklarını hesap etmedikleri için delilleri yok etmeyi unuttuklarını söyledi.

Darbecilerin savcılıkta suçlarını itiraf ettiklerini, mahkemede ise inkar yoluna gittiklerini ifade eden Öymez, "Sanıkların savunma hakları fazlasıyla kullandırıldı. Davalar bu yüzden uzun sürdü. Yarın yeterince savunma yapamadım diyerek Türkiye'yi zorda bırakmasınlar diye kendilerine sonuna kadar savunma hakkı tanındı. Mağduriyet yaratmaya çalışıyorlar fakat öyle değil. Tasfiye edileceklerdi o yüzden darbeye kalktılar. Daha önceden hazırlanmışlardı." şeklinde konuştu.

Öymez, AA olarak darbenin en üst düzey 70 yöneticisinin suç dosyasını haberleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Öztürk, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin her bir ferdinin korkuyu yendiğini söyledi.

Silahların karşısına eli yalın yürüyebilmenin imanla ilgili bir şey olduğunu ifade eden Öztürk, bazı örnekler vererek Türk milletinin o gece yaptığı kahramanlıkları anlattı.

Hazar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nusretoğlu "FETÖ, emperyalizmin Truva atıdır" başlıklı sunumunda darbe girişimi ile Türk milletinin ve devletinin hedef alındığını dile getirdi.

FETÖ'nün diğer ülkeler için de oluşturduğu tehditlerden bahseden Nusretoğlu, tüm Türk dünyasının FETÖ ile mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni Şafak Ankara Temsilcisi Likoğlu, FETÖ ile mücadelede sürekliliğin gerektiğine vurgu yaptı.

Likoğlu, FETÖ’nün masum bir hareket ve liderinin de hoşgörülü bir din adamı gibi gösterilmeye çalışılmasına dikkati çekerek, aslında bu yapının değerleri istismar eden sinsi bir terör örgütü olduğunu kaydetti.

Etkinlik, AA fotoğraflarında oluşan serginin gezilmesiyle sona erdi.

(AA)