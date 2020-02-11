14 Arakanlı Müslüman Malezya'ya geçemeden boğuldu
Bangladeş'ten Malezya'ya geçmeye çalışan 14 Arakanlı Müslüman, tekneleri batınca denizde boğularak can verdi.
Bangladeş'in güney kıyılarından Malezya'ya deniz yoluyla geçmeye çalışan 14 Arakanlı mülteci, teknelerinin batması sonucu hayatını kaybetti.
Malezya basınında yer alan haberlere göre, Bangladeş Sahil Güvenlik Birimi, ülkenin güney kıyılarından Malezya'ya geçmeye çalışan bir teknenin St. Martin Adası yakınlarında battığını açıkladı.
Arakanlı mültecilerle dolu tekneden 14 kişinin cesedine ulaştıklarını belirten yetkililer, 70 kişinin kurtarıldığını ve yaklaşık 40 mültecinin arandığını bildirdi.
AA
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