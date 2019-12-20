20 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 23:45:14
100 euro'ya Picasso tablosu
Dünyaca ünlü İspanyol ressam ve heykeltıraş Pablo Picasso'nun, 'Nature Morte’ adlı orijinal yağlıboya tablosu, Fransız yardım kuruluşu Aider les Autres (Başkalarına Yardım) tarafından, çekilişle satılacak.
ÇEKİLİŞ 9 OCAK'TA
Ünlü ressamın 1921’de yaptığı esere sahip olmak isteyenlerin, çekiliş için 9 Ocak’a kadar 100 euro ödeyerek bilet alması gerekiyor. Eserin paha biçilemez olduğunu belirten yardım kuruluşu yetkilileri, herkesin katılımını sağlayarak farkındalık oluşturmak istediklerini ve elde edilen gelirin; Kamerun, Fas ve Madagaskar’da yaşayan insanlara temiz su sağlanması için kullanılacağını söyledi.
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