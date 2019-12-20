100 euro'ya Picasso tablosu

ÇEKİLİŞ 9 OCAK'TA

Ünlü ressamın 1921’de yaptığı esere sahip olmak isteyenlerin, çekiliş için 9 Ocak’a kadar 100 euro ödeyerek bilet alması gerekiyor. Eserin paha biçilemez olduğunu belirten yardım kuruluşu yetkilileri, herkesin katılımını sağlayarak farkındalık oluşturmak istediklerini ve elde edilen gelirin; Kamerun, Fas ve Madagaskar’da yaşayan insanlara temiz su sağlanması için kullanılacağını söyledi.