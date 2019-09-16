10 metre uzunluğunda! Gizemli yaratık aslında ne?

Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Yichang şehrinde, görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Şehirden geçen Yangtze ırmağında yüzen yılan benzeri yaratık, korku ve paniğe neden oldu. Şehir halkının 'canavar' dediği yaratığın, yaklaşık 10 metre boyunda olduğu belirtiliyor.

Yaratığın görüntüleri kısa sürede 2 milyon kez izlendi. Görüntülere yorum yapanlardan bazıları bunun bir 'canavar' olduğunu ileri sürerken, bazı yorumlarda ise yaratığın bölgede yaşayan bir Burma pitonu olabileceğini belirtti.