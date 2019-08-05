05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 03:07:22
1.3 milyonluk kase
İngiltere’de yaşayan yaşlı bir kadın, evindeki antikalardan kurtulmak için bir müzayede evine gitti.
YILLARCA HABERSİZDİ
Yıllardır sehpasının üstünde duran bir kaseyi, eline biraz para geçer diye satmak istediğini söyledi. Ancak vazonun tarihi değeri olduğu anlaşıldı. 18’inci yüzyılda yapıldığı ortaya çıkan vazo, düzenlenen müzayedede yaklaşık 1.3 milyon liraya alıcı buldu.
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