1.3 milyonluk kase

YILLARCA HABERSİZDİ

Yıllardır sehpasının üstünde duran bir kaseyi, eline biraz para geçer diye satmak istediğini söyledi. Ancak vazonun tarihi değeri olduğu anlaşıldı. 18’inci yüzyılda yapıldığı ortaya çıkan vazo, düzenlenen müzayedede yaklaşık 1.3 milyon liraya alıcı buldu.