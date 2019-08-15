0 gruplar kansere daha dirençli

AB OLANLARDA PANKREAS RİSKLİ

Sıfır (0) kan gurubuna sahip bireylerin, kansere karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, A grubundakilerin mide, B ve AB grubundakilerin ise pankreas kanserine yakalanma riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi.