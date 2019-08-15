15 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 02:54:22
0 gruplar kansere daha dirençli
İsveçli bilim insanları, tarafından yapılan araştırmada, kişinin kan grubuyla, kanser gelişme olasılığı arasında bağlantı olduğu belirlendi.
AB OLANLARDA PANKREAS RİSKLİ
Sıfır (0) kan gurubuna sahip bireylerin, kansere karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, A grubundakilerin mide, B ve AB grubundakilerin ise pankreas kanserine yakalanma riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi.
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