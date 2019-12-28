Zonguldak'ta trafik kazası! Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaya geçidi üzerinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybederken, yaşanan kaza anının ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
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Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaya geçidi üzerinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybederken, yaşanan kaza anının ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.