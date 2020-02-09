Zalim Esed rejimi öldürdüğü Suriyelilerin mezarlarını yıkıyor!

Yüzbinlerce kişiyi kadın çocuk yaşlı demeden öldüren katil Esed ve destekçileri yeni ve çok ağır bir insanlık suçu daha işliyor. Suriye'de Rusya ve İran'ın desteğiyle milyonlarca kişiyi evinden eden Beşşar Esed rejimi güçlerinin, sivillerin mezarlıklarını yıkan ve evlerini yakan görüntüleri ortaya çıktı. Şebbihaların, mezar taşlarına ellerine aldıkları büyük taşlarla zarar verdikleri anların yansıdığı görüntülerde, içlerinden birinin, "Bakın ben söz verdim, 'mezarlarına geleceğim' diye. İşte geldim. Sözümü tuttum. Mezar taşlarını yıktık. Şimdi sıra kemiklerde." sözleri duyuluyor.