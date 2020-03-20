Yurt dışından gelen karantinadaki hastalara aile hekimlerinden sıkı takip: Tek tek aranıp kontrol ediliyorlar

Sağlık Bakanlığı, yurt dışı hikâyesi olan vatandaşların iletişim bilgilerini aile hekimleriyle paylaşıyor. Aile hekimleri, yurt dışından gelen vatandaşları tek tek arayıp, karantinaya uyup uymadığını, bir rahatsızlığı bulunup bulunmadığını soruyor. Sağlık durumunda bir değişiklik olanlar, ambulanslarla koronavirüs tedavilerinin yapıldığı hastanelere nakil ediliyor.