Yunan ırkçılar sınırda insan avına çıktı!
Irkçı Yunanların göçmen karşıtlığı, bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Yunanistan'ın Evros ilindeki göçmen düşmanları, Yunan askeri ve polisine yardım için silahlandı.
Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
Irkçı Yunanların göçmen karşıtlığı, bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Yunanistan'ın Evros ilindeki göçmen düşmanları, Yunan askeri ve polisine yardım için silahlandı.