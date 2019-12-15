Yoldan geçen kadını vurunca özür diledi: Kusura bakma abla seni yanlışlıkla vurdum!

Kütahya'dan yaşayan Kadir T., alacağı olduğu 15 bin lirayı tahsil edemediği H.D.'ye buluşma sırasında yanında getirdiği av tüfeği ile koşarak H.D.ye doğru ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalardan biri tesadüfen olay yerinden geçen Melek B.ye isabet etti. Melek B. yere yığılırken Kadir T., "Abla kusura bakma yanlışla seni vurdum" diyerek diğer iki kişiyle birlikte kaçtı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Melek B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.