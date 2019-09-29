Yine CHP haberi! "Para ödemeye gelince pornocu olduk"

Norveç'te yaşayan ressam Eser Afacan (66) ve çalışma arkadaşı ressam Hakan Yaşar (43), geleceğin ressamlarını yetiştirmeleri için Efeler Belediyesi'nce Aydın'a davet edildi. İki ressamın eserlerinin yer aldığı bir sergi de açan belediye, iddiaya göre, eserlerin 'aşırı çıplaklık içerdiği'ni gerekçe göstererek, iki ressamla çalışmaktan vazgeçti. Baştan bizim nasıl resim yaptığımızı biliyorlardı. Türkiye'de nü resim yapmayan sanatçı varsa, neden onları çağırmadılar. Bizim ne yaptığımızı biliyorlardı ve Norveç'ten getirttiler. Bizim resimlerimizden sergi açtılar. 'Uluslararası sanatçı getirdik' diye gazetelere reklam verdiler. Belediye Başkanı eşiyle birlikte resimleri bana tek tek anlattırdı. Bizim harika çocuklar olduğumuzu söylediler. O zaman hiçbir sorun yoktu. Para ödeme günü geldiği zaman böyle oldu.