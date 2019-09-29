Yeni Kömürhan Köprüsü'nde birleşmeye 198 metre kaldı
Doğu Anadolu Bölgesi'nin batı ve güneydeki illere ulaşımı açısından stratejik bir konuma sahip "Yeni Kömürhan Köprüsü Bağlantı Tüneli ve Yolu"nda fiziki gerçekleşme yüzde 90'a ulaştı.
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Doğu Anadolu Bölgesi'nin batı ve güneydeki illere ulaşımı açısından stratejik bir konuma sahip "Yeni Kömürhan Köprüsü Bağlantı Tüneli ve Yolu"nda fiziki gerçekleşme yüzde 90'a ulaştı.