Yeni Delhi'de tansiyon düşmüyor Kucağındaki bebeğe de acımadı!

Hindistan'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan, ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na karşı başkent Yeni Delhi'deki protestolarda geçen haftadan bu yana ölenlerin sayısı 47'ye çıktı. Öte yandan sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Hintli polislerin kucağında bebeği bulunan Müslüman kadınları sopalarla dövmesi büyük tepki topladı.