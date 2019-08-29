Yaya alt geçidinde kimyasal tehlike! Geçidi kullananda bu belirtiler başlıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara karayolu üzerinde bulunan yaya alt geçidini kullanan vatandaşlar, boğaz yanması, nefes darlığı ve öksürme gibi şikayetler nedeniyle ihbarda bulundu. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edilirken, kimyasal gaz sızıntısı endişesiyle alt geçit kullanıma kapatıldı.