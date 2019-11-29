Yaşlı kadının bayrak sevgisi herkesi duygulandırdı...Yoldan geçerken gördüğü bayrağı böyle öptü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinin önünde asılı olan bayrağı öpen yaşlı kadının o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü izleyenleri duygulandı. Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde bulunan bir internet kafenin yanından geçen yaşlı kadın, iş yeri önünde asılı Türk bayrağını görünce biranda bayrağa doğru yöneldi. Türk bayrağını defalarca öperek alnına koyan yaşlı kadını gören herkes biranda şaşırdı. Yaşlı kadın daha sonra yoluna devam etti. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.