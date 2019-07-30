Yağmura aldırmayarak melodikayı çalmayı sürdürdü
Fatih'te sokak müzisyeni 13-14 yaşlarındaki bir kız çocuğu, yağan sağanak yağmura aldırmayarak melodikayı çalmayı sürdürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Fatih'te sokak müzisyeni 13-14 yaşlarındaki bir kız çocuğu, yağan sağanak yağmura aldırmayarak melodikayı çalmayı sürdürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.